「2020池上秋收稻穗藝術節」今（23）日舉辦鄉親場，總統蔡英文驚喜現身，並感謝池上鄉親與台灣好基金會為池上創生、小鎮翻轉所做的努力，為台灣打造最美麗的一張名片。

由臺東縣池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會共同主辦的池上秋收稻穗藝術節，今年跨入第12年，是台灣以民間力量翻轉鄉鎮的典範。23日鄉親場，是總統蔡英文首度參與。

台灣好基金會董事長柯文昌說，今年的疫情與池上鄉親對土地的尊重，都提醒我們要尊重大自然，敬天謝地。希望透過池上秋收稻穗藝術節的美好，撫慰焦慮的人心，同時喚起大家保育自然，珍惜生態，為下一代留下珍貴的環境資產。

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢說，要維持池上這樣的美景百年不變，在地人責無旁貸，除了辦秋收，更希望大家一起愛護池上這片土地。

今年池上秋收稻穗藝術節由陳鎮川製作，桑布伊、盧廣仲、張震嶽、艾怡良、A Lin、茄子蛋六組歌手，明、後兩天（24、25）日將接力站上池上秋收的舞台，用音樂敬天謝地。另將於11/7、11/14在台視播出。

由民間自發、長期經營有成的池上秋收稻穗藝術節，是池上的品牌，也是台灣地方創生的指標案例。

池上秋收稻穗藝術節從2009年創辦，台灣好基金會與池上鄉親共同創造一個「天、地、人」合一的天然劇場，在藍天、青山、白雲下，藝術家在金黃稻田中演出展現能量，讓觀眾在天地間與自然對話，第一場秋收由鋼琴家陳冠宇在金色稻浪中演奏的畫面，即登上美國《時代雜誌》網站，獲選當周全世界最美影像，一舉將池上的人文美景送上國際舞台。

(工商 )