東森、映畫聯合製作戲劇《神之鄉》，為還原劇中欲呈現的社頭、神將等大溪百年文化，演員們特別於開拍1個月前，向當地社頭拜師學習扛神將的技巧。先從神將的基礎支架開始練習，像是扛竹架保持重心穩定度、走動的步伐，到雙手擺動的幅度及神韻，都是門大學問。

練完扛竹架後可以進階到扛神將，神將裝從20幾公斤到重達4、50公斤都有，若有插旗造型的神將，遇到強風重心更要拿穩。廖威廉笑說「還好我有過在啦啦隊裡面扛人的經驗，相較之下沒那麼吃力。但因我的脊椎有舊傷，扛久還是會痠痛」。李玉璽剛開始還因施力點沒抓對，臀部肌肉差點拉傷。

從活靈活現的三太子，到周倉、關平兩大關聖帝君的護法神將，一連串的訓練下來，才知道扛神將因為神祉的不同，眉角撇步也各不相同，光光是對體力就是一項極大挑戰，每次練習都是操到大爆汗、天氣又熱，幾乎是半虛脫的狀態下完成。

李玉璽表示「擺動神將雙手的技巧很重要，不是靠真的左右甩身體或轉腰而擺動，花滿多時間才抓到擺動的韻律感跟起步、落地的技巧」，練習到最後一天，社頭的老社長稱讚他走得很帥氣，「我本來一直擔心自己沒辦法走得很好，所以聽到老社長的鼓勵後真的很感動，覺得一切辛苦都值得了」。

相較於大型神將的威武氣勢，三太子必須充滿靈動感，整體神態上也比較活潑，林暉閔表示「三太子的步伐都要有點可愛的感覺，更像是小孩子的神韻。應該說更像在跳舞一樣，也因此跳一趟就會喘到不行」。神將老師們還在每晚練習時，都會邊播放大溪繞境的歌曲，讓他們感受六二四大溪繞境的氣氛。

《神之鄉》李玉璽練習練到險些拉傷。（東森、映畫提供）

《神之鄉》李玉璽練扛五十公斤的大型神將。（東森、映畫提供）

《神之鄉》廖威廉做扛支架練習。（東森、映畫提供）

《神之鄉》師傅教導林暉閔步伐技巧。（東森、映畫提供）

(中時 )