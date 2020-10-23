大甲鎮瀾宮23日捐贈4萬個錢母供認助，期望創世基金會「寒士吃飽30」活動不間斷。（陳淑娥攝）

大甲鎮瀾宮23日捐贈4萬個錢母供認助，期望創世基金會「寒士吃飽30」活動不間斷。（陳淑娥攝）

創世基金會每年舉辦「寒士吃飽30」活動，今年受新冠肺炎疫情影響，辦桌圍爐恐有群聚風險，將改採「送禮到家」。大甲鎮瀾宮23日捐贈4萬個開運錢母供認助，若如期達標將有4000萬元公益基金。創世基金會指出，預計明年2月1日至9日，將全台同步送出2萬份溫暖弱勢族群。

創世基金會「寒士吃飽30」今年已邁入第31年，鎮瀾宮捐贈4萬個開運錢母，今天上午舉行過爐儀式，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤及創世嘉義院長蕭伃雯共同參拜，祈求大甲媽護佑疫情早日止息、「寒士吃飽30」活動順利。

顏清標表示，廟方捐贈4萬份開運錢母，庇佑所有認助「寒士吃飽30」善心人士，拿到錢母後都能平安、健康，同時祈求大甲媽護佑疫情早日止息、創世基金會「寒士吃飽30」活動順利。

蕭伃雯指出，今年因新冠肺炎疫情肆虐，辦桌圍爐恐有群聚風險，但連續31年的社會愛心活動不能停止，為求香火不斷，明年將改採「送禮到家」，將年禮及祝福紅包送到弱勢族群手中，讓他們溫馨過年。

「植物人服務不能停，寒士吃飽30不能斷！」蕭伃雯說，「植物人常年服務暨第31屆寒士吃飽30」活動，預計在明年2月1日至9日，全台同步送禮到近2萬名植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩家。「植愛年禮及祝福紅包」認助1份1000元，即可索取1元開運錢母，歡迎洽詢植愛專線（07）790-5897。

(中時 )