涉嫌在台殺害同行女友的港人陳同佳，聲稱願在10月內來台投案，但現卻因未能取得赴台簽證，無法在被害人母親指定期限內來台。陳同佳委任律師於22日再向士檢遞狀，重申來台投案意願。但陸委會23日再次要求須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有港女潘曉穎命案犯嫌陳同佳來台入境問題。

香港電台23日報導，香港聖公會教省秘書長管浩鳴23日早表示，陳同佳由於未能取得赴台簽證，今天未能到台灣投案，陳同佳也十分無奈，希望被害人潘曉穎的母親能明白和理解。現在律師團隊正努力跟有關部門協商，包括已大約7次致電「單一窗口」，也會從不同途徑解決問題，希望能盡快解決到台投案的入境安排。

潘曉穎母親22日也再度表示，願意當中間人邀請香港與台灣官方共議陳同佳赴台投案的方案，也願意為陳同佳求情。但她也強調，一旦過了10月23日，便不再幫陳同佳求情。23日正好是陳同佳出獄屆滿一年。

陳同佳日前委任理律法律事務所凃榆政等3名律師擔任辯護人，律師先於12日向士林地檢署遞狀表明投案意願；士林地檢署22日再度收到陳同佳委任律師的陳報狀，其中表明先前已聯繫刑事局單一窗口，重申陳同佳願意來台投案。

大陸委員會23日透過書面形式應詢表示，士林地檢署再次呼籲，本案基於事實調查所需，港府應務實回應早先台灣提出的司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義；陸委會也重申，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力的行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題。

香港保安局稱，香港有關司法協助的條例不適用於台灣，台方應該知道，港府不可能違反法例，台方以司法協助作投案前設完全不合理、不可行。

(旺報 )