人妻洗衣喜見大確幸，日前幫老公洗衣服，沒想到洗完後往洗衣機一看，竟然看到裡面滿滿都是「千元鈔票」，算一算共有12張，總共1萬2000元，全都是老公偷藏的私房錢，讓她嗨翻嬌喊：「晚上好好犒賞一下」。

（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

一名人妻在臉書社團「爆怨2公社」 以 「抱怨我老公要給我驚喜也不用這樣啊！」為題表示，她最近幫老公洗完衣服，發現洗衣機裡頭有12張被浸濕的千元鈔票，趕忙拿出來晾乾，還嚇壞直呼「天兵老公，幸好沒破掉！」事後還忍不住笑說：「我想問問這該怎麼料理，三杯好還是紅燒或清蒸呢？」。

文章曝光後網友紛紛直呼「我怎麼沒有這種機會，每天都在洗衣服啊」、「警察⋯這裡有人在洗錢」、「有關食材不會處理，我一律建議打汁」、「我會全部沒收」、「替老公默哀，身為男人，只能彼此默默安慰，私房錢不見了」。

也有人認為，這應該是老公刻意給老婆加薪「這是他送妳的，但是又不希望白白送妳，所以塞在口袋，你有做家事才找得到」、「這麼貼心的老公哪裡找啊」、「錢不容易洗破，除非很舊，這是他給你的愛，好好收下吧」。人妻對則回應笑說「說不出口的愛」、「晚上要好好犒賞一下了」。

(中時新聞網)