台中捷運綠線預計25日由交通部進行履勘，若順利通過，最快今年底可通車，台中市府交通局因應捷運通車後的台中市公車路線進行調整，23日在道安會報上引發討論，委員們紛紛提出不同意見、希望未來滾動式檢討；市長盧秀燕則強調，一定要加強宣導，別讓民眾到時候還是霧煞煞。

交通局指出，針對捷運綠線營運後可能帶來的運輸習慣改變，中市府去年起就開始超前布署，除新闢701、248、83及922、525共5條捷運接駁公車路線，也強化既有路線的服務，包括調整32、37及127、151、152、153、921、956等路線延駛或增設停靠站。

此外，針對高對重疊或平行路線的調整，交通局強調，800路公車調整串連捷運站周邊運輸缺口，53路則裁切成兩段行駛；待捷運通車後，也將持續滾動式檢討民眾搭乘起訖與轉乘需求。

道安委員林良泰則認為，台中市近幾年不斷蓬勃發展，有部分已經發展完成的區域，民眾可能是採「定點」的人潮聚集、而非是路線的定點聚集，若以定點聚集來看，需求反應式公車應可以開始推動示範；此外，計程車格位與站體出入口位置的安排、iBike如何配合都必須分析考慮。

盧秀燕強調，若25日履勘順利，捷運綠線很快就要通車，以台中市每天約1萬班公車的情況來看，要調整的不少，相關單位應加強針對公車APP、紙本等各種宣傳，尤其要清楚告訴乘車者未來搭車路線有無改變、候車時間有無延長等。

(中時 )