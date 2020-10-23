蘋果新機iPhone12新機現貨到，網家旗下PChome 24h購物表示，今（23）日早上8點正式開賣iPhone 12 Pro、iPhone 12現貨，站上開賣半小時銷售業績破億元，開賣短短3分鐘內iPhone 12 Pro全部搶購一空，銷售動能強勁，顯見今年消費者積極搶購氛圍濃厚。

網家表示，為滿足消費者對新機體驗的高度期待，更啟動旗下網家速配物流車隊，上午訂、上午到，打造台北都會區最快100分鐘到貨服務。其中最快的是上午9點40分送到台北市內湖區消費者手上，讓消費者免排隊就能搶先開箱「iPhone 12」系列新機。此外，搭配站上金流回饋，加上「iPhone舊機回收最高3萬」等活動，出清iPhone系列舊機，有機會能以0元入手iPhone 12系列新機，推升購物體驗。

PChome 24h購物為全台電商唯一全系列Apple授權經銷，網家表示，iPhone 12系列現貨開賣前夕，已有超過萬名消費者守候開搶，上午8點站上使用者已較平日同時段超過60％，iPhone 12 Pro、iPhone 12新機開賣後業績狂飆，其中行動端訂單比例高達65％。

此外，PChome 24h購物也同步提供多元手機保險服務，攜手與遠傳和國泰產險合作，提供「遠傳x安達產物行動裝置保險」、更獨家推出國泰產險「全機保險」及「手機碎屏險」。

網家表示，看好本次新機開賣帶來的強大商機，全站亦同步祭出iPhone 11 128G大幅降價5,400元、iPhone 11 64G現省5,000元等折扣，以及iPhone 12系列新機保護殼、Apple 5W USB電源轉接器等熱銷商品，滿足消費者全方位購機需求。

(工商 )