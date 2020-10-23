2026年接軌國際新制大作戰，保險局採「緊迫盯人」策略。保險局長施瓊華23日表示，有些保險公司可能還在觀望在地化監理制度，可以給更多時間寬容，她只能警告這些公司現在不準備，未來就有「更多要收拾的善後」，且去年已開始週週約談一家壽險公司，談接軌IFRS17的進度，施瓊華宣示將重新展開第二輪約談。

金管會要求各壽險公司高階經理人要去爭取董事會支持，提供更多資源來接軌IFRS17與新的清償能力指標（ICS），例如增資、調整商品結構、不能用高利率或高佣金來搶市占率等，施瓊華亦承諾：「若各位在爭取董事會認同上有任何困難，我願意出席與各位的董事會溝通。」

台灣要比照國際接軌保險負債會計準則，即IFRS17，雖然比國際2023年上路再延後三年，以給台灣壽險業者更多準備時間，因應舊有高利率保單的增資問題，但施瓊華表示，其實從2012年保險局就要求各壽險公司針對負債面試算要增提準備金的缺口。

她強調這八年多來，已進行三大準備，一是壽險業增資逾3千億元，保發中心董事長桂先農亦透露，其中以股本方式增資的金額就達2,634億元，即已可適度減緩接軌的資本衝擊。

二是預留準備金、保留特別盈餘，施瓊華表示，近年如不動產增值利益、獲利等，都要求壽險公司儘可能保留在帳上，未來會逐年轉列到充實準備金。

三是持續與國際溝通，保險局傾所有資源，在與國際保險監理官協會（IAIS）溝通，為台灣業者爭取在地化殖利率曲線，即可減少增資壓力，施瓊華表示，保險局預算已非常少，保險監理費才700萬元的預算，有近600萬元都是國外旅費，傾全力讓保險局同仁出席每次國際會議，以爭取國際認同。

施瓊華強調，接軌IFRS17是必須走的路，否則壽險公司資產已用市價列帳，但負債面卻用保單當年的發單利率來提準備金，造成資產與負債無法匹配，「這一、二年內股市的上漲下跌，新冠肺炎疫情的影響，都讓保險公司資產負債不匹配的情況更形嚴重」，即獲利認在前面，但後面要給付給保戶時，才出現壓力。

(工商 )