李長榮集團旗下電解銅箔廠-榮科(4989)因車用及家電需求增溫，第4季看起來還不錯，有機會比第3季好，公司近兩年加速佈局高頻高速銅箔市場，受惠於市場需求強勁，出貨量逐步放大，今年高頻高速產品佔比可望達20%，希望明年佔比能增加3%到5%，榮科表示，目前客戶因新冠肺炎疫情較為保守，若疫情及中美貿易戰等不利因素能控制，明年有機會比今年好。

榮科為電解銅箔廠，主要客戶為手機、汽車相關銅箔基板(CCL)及PCB廠，看好5G高頻高速產品需求，榮科近兩年陸續開發出反轉箔、超低表面粗糙度銅箔及極低粗糙度銅箔，其用途為Server板及多層板使用之內層細線路薄板，公司亦開發用於晶片相關特殊板卡用銅箔。

榮科表示，5G帶動高頻高速產品需求強勁，公司現有產品已開始出貨，預估今年高頻高速產品佔比可望達20%，雖然客戶因為新冠肺炎疫情較為保守，但高頻高速需求逐年增加是趨勢，希望明年佔比能較今年增加3%到5%，達到23%到25%。

榮科現有四條產線，月產900噸銅箔，年產約10500噸，公司近期也新增一條高階VLP(Very Low Profile)產線，目前試車中，預計年底量產，量產後年產200噸銅箔，榮科表示，新產能將全數開發未來5G高頻高速應用等高毛利產品。

榮科因第2季是淡季，且設備歲修，單季稅後虧損為1222萬元，累計上半年稅後盈餘為1580萬元，每股盈餘為0.1元；第3季因全產全銷，榮科第3季合併營收為6.64億元，季增13.5%，由於公司收付都是美元，獲利未受新台幣兌美元升值太多影響，榮科初估，第3季可以重返獲利。

由於車用及家電需求強勁，加上5G客戶訂單穩定，榮科表示，第4季看起來會比第3季好，明年第1季也還不錯，若疫情及中美貿易戰等不利因素能控制，明年有機會比今年好。

(時報資訊)