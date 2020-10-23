華紙(1905)今（23）日公告，董事會通過以20億元，購入美商3M子公司利芃國際位於桃園觀音的土地廠房，將規畫打造為非塑材料發展基地，預計明年下半年起開始運作。屆時將可優化產品組合、整合上中下游需求，提供客戶下游產品製造的一條龍整合服務。

華紙近年來攜手永豐餘旗下投資公司新川創新，致力以生物基材料（bio-based materials）開發。公司看好未來非塑商機可期，於全台尋找合適的非塑材料終端產品研發生產基地及倉儲轉運中心，最後決議落腳桃園觀音。

據華紙公告，華紙向利芃國際買下位於桃園觀音的土地、地上建物及部分附屬設施，土地面積共13305.67坪，建物面積9950.99坪，總交易金額20億元，預計分4期交付10％、10％、50％、30％款項。

而創立於2010年的利芃國際，為美商3M集團旗下子公司，主要從事各種膠帶生產製造。由於全球市場競爭態勢嚴峻致使業務緊縮，7月通報將資遣觀音一廠、二廠共227名員工，於9月停止工廠營運，並在年底解散公司。

華紙目前在台灣共有花蓮廠、久堂廠及台東廠3座廠房，此次購入的新廠房將成為華紙在台第4座廠。公司表示，未來將運用紙張不斷循環再生優勢，持續拓展非塑應用、增加產品附加價值，提高對客戶的服務優勢。

華紙2019年推出「益利（EASY）系列」無塑食安用紙，並陸續推出新產品搶攻全球減塑商機。7月中宣布全系列產品已全面到位，目標明年食安用紙銷售貢獻自7～8％提升至15～20％，挹注集團全年營收超過10億元。

(時報資訊)