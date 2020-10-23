隨著巴克萊和其他汽車製造商的季度正面獲利消息推動，歐股周五早盤開高。然而新冠疫情仍為市場最大負面因素，歐股已經注定在周線收跌。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤漲2.1點或+0.58%，為362.3點。隨著巴克萊上漲5.6%，倫敦FTSE指數上漲幅度領先歐洲夥伴。

經濟上較為敏感的部門，銀行股、汽車股、石油和天然氣股皆受到投資人青睞，歐洲銀行也將有今年度最好的月度表現。

十月德國製造業出現成長，而服務業小幅萎縮。歐元區的整體經濟活動在本月下滑。

戴姆勒上漲2.3%，第三季獲利率和獲利上升，該公司也上調全年獲利展望。

雷諾汽車上漲2.3%。隨著汽車銷售恢復，該公司表示在2020年底將有正面現金流量。

法國新冠單日確診數持續兩萬人以上高檔。法國財政部長表示，新的擴大宵禁措施將造成20億歐元損失；第四季經濟成長可能萎縮。

奢侈品開雲集團(Kering)跌2%。集團下的Gucci品牌銷售不如競爭對手。

英國的洲際酒店(InterContinental Hotels)下滑0.7%。該集團其每個可用房間的季度收入減少53.4%。

(時報資訊)