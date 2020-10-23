在麵包店挑選麵包時，因為屬半開放空間，應該更注意衛生。日前一名麵包店店員就在網路上抱怨，許多客人為測試麵包的蓬鬆程度、冷熱，竟然不使用麵包夾，直接用手抓起來壓和感受，但是該店員卻不敢向前制止，因為怕被客訴，讓他不禁大喊「服務業的無奈，這是素質問題。」

該店員在臉書抱怨2公社表示，他不理解為什麼很多麵包店的客人都要用手去摸麵包，「不管是歐巴桑還是歐吉桑、中年阿姨、年輕小姐都這樣」原因只為知道麵包的溫度與硬度，而摸完後也沒有要購買，反倒直接將麵包繼續放在原位，留給其他顧客。

該店員甚至親眼看見有人明明手上已拿了餐盤與麵包夾，但挑選麵包時仍就用手直接抓取，令他相當傻眼，但是他也沒辦法阻止客人的這些行為，因為如果客人客訴，「倒楣的永遠是店員、服務業的無奈」他甚至說這是素質問題，關電源什麼事，「因為現在的人都玻璃心，禁不起別人說。」

不過仍有不少網友不認同摸麵包的行為，留言表示「這個真得噁心，他們難道覺得別人摸過的自己吃沒關係嗎」、「有些阿桑還會去戳麵包」、「髒死了，摸了還不買」、「他買下來就算了，沒買放回去的話...真的欠罵」。

(中時新聞網)