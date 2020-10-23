新北市副市長吳明機（左四）、文化局副局長于玟（左三）、黃翊工作室創辦人黃翊（右二）、胡鑑（右一）與現場觀眾及貴賓大合照（新北市文化局提供）

新北市文化局與台灣唯一連續三度獲得美國 ISPA（表演藝術年會）肯定的「黃翊工作室＋」合作推廣文化近用理念，今（23日）副市長吳明機與視障團體一同體驗透過口述影像欣賞舞蹈作品，並了解藝術共融的表演製作始末，編舞家黃翊親自解說口述影像專用的眼鏡耳機效能，表演節目將於明天在新北市藝文中心正式演出。

黃翊透過簡報與影片分享近年對口述影像的發展歷程，自2017年在新北市藝文中心的第一場口述影像演出後，黃翊工作室即宣布所有新作將提供口述影像，3年來工作室不斷傾聽觀眾回饋，調整撰寫與呈現方式，提升口述影像節目體驗與設備升級。

黃翊說，過往配戴導覽機聆聽約1小時的演出後常造成配戴不適，音質也不盡理想。本次使用具有高音值指向型喇叭的眼鏡，讓使用者以裸耳的狀態接收舞臺演出與耳機播出的聲音，更加貼近表演感受。

吳明機表示，口述影像在表演藝術的應用仍在發展當中，由創作者自行撰寫口述影像文稿，於演出前完成聲音作品的錄製，在製作的時間的上相當具有挑戰性，而文化生活是人民的基本權利，政府必須積極確保人民的「文化近用」，雖然口述影像要在表演藝術普及還有一段路，但新北市政府在推廣的路上不會缺席。

文化局表示，很感謝黃翊工作室在文化平權的路上不畏艱難的持續創作，也期待透過教育專場，與現場受邀的表演場館代表及演藝團隊分享，鼓勵藝文夥伴能一同走向平權社會，歡迎愛藝術的親朋好友們進到劇場用行動支持文化平權節目，落實劇場不分男女老少、壯弱貧富，共創文化美景。

(中時 )