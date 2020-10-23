中國醫藥大學牙醫系師生發明「電漿芒果表皮殺菌系統」提高芒果外銷競爭力。(圖/中華創新發明學會提供)

2020第十四屆波蘭華沙國際發明展，台灣時間今天清晨傳回捷報，台灣代表團共獲得28金、14銀、4銅，總成績排名世界第二。台灣是農產品外銷大國，尤其芒果更是國際知名，不過外銷除了品質好外，「外貌」也很重要，中國醫藥大學牙醫系師生發明「電漿芒果表皮殺菌系統」，芒果只要滾過電漿隧道，不用浸泡任何藥物，表面的黴菌通通被殺光，不僅賣相佳，還不會有任何農藥殘留疑慮。是本屆最亮眼發明。

領軍波蘭的中華創新發明學會理事長吳智堯表示，波蘭華沙發明展是波蘭唯一官方所舉辦的發明展，由波蘭總統授權，今年共計有美國、加拿大，俄羅斯、馬來西亞、 巴西等，25個國家，超過300件作品參賽，台灣代表團共有51件作品參加，最後總成績僅次於地主國，名列第二。

吳智堯指出，今年發明展受到新冠肺炎疫情影響，皆是採線上評審，由參賽者上傳影片介紹，因此別於往年，沒有頒發特別獎獎項，不過參加的國家仍很踴躍。

今年獲得金牌獎得主當中，中國醫藥大學牙醫系教授劉沖明，帶領牙醫系碩士班吳孟庭及醫學工程研究所碩士班吳明和，利用高電場電漿，製作出可以消除芒果表皮細菌與黴菌的「電漿芒果表皮殺菌系統」非常吸睛。只要芒果從電漿「隧道」滾一圈，表皮就不會產生黑色點點，取代部分農民以噴浸藥品方式，不僅不會有農藥殘留對人體無害，賣相也更好。

劉沖明說，芒果表皮常出現芒果黑斑病與芒果炭疽病等兩種有害疾病，主要因各別感染真菌及細菌，使得果實表面出現黑點，若範圍過大會影響食用安全，就算只有一點黑點也會因賣相不佳而影響價格。透過電漿極網架上的正負極產生的3D立體電場，不僅能讓細菌、黴菌無法附著芒果表面，且當空氣經過高壓電場後，會迅速被解離為電漿離子，該離子會分解破壞附著在芒果的細菌與黴菌的細胞壁，可達到表面殺菌的效果。未來若用於精緻農業，除了芒果外，其他水果只要是光滑的表面，也都可行。

樹德科技大學生活產品設計系陳文亮老師與謝宜庭、黃晴玟、鄭宇筑共同發明的「可分離式多用途防疫裝置」也獲得金牌獎。陳文亮表示，害蟲或病菌因特性不同，若想要通通有效撲滅或誘捕就會需要很多裝置，因此該發明裝置可用於誘捕、電擊及噴灑等功能，且外觀設計以火箭為造形，不僅符合場域安置便利性，更具有消滅害蟲及病菌之涵意。

其中，除菌噴灑模組可定時噴灑藥劑進行環境殺菌，電擊殺蟲模組則利用燈光吸引蚊蟲，進而以電網電擊撲殺，而誘導捕蟲模組是運用藥劑吸引，誘捕害蟲。藉由結構上的變換組裝，不僅可減少空間佔用，而且可依使用者或產業環境需求做功能變換，以提高使用性及便利性。

正修科技大學今年提出許多優秀的發明作品參賽，其中有兩個作品都獲得金牌獎，包含：正修科技大學亞太文化資產保存修復創新科技研究中心李益成、吳漢鐘、吳守哲、施松村、朱戊杉、吳宥霆師生一起設計的「油畫掃描器」，運用紫外光來揪出油畫被重繪、或是發霉之處，提高修復畫作的效率再度獲金牌獎肯定；以及同樣由亞太文保新創中心團隊與學生項奕傑發明的「環境狀態偵測裝置及系統」，利用安裝於展示或保存空間多個感測器，即時得知儲存環境資訊，同步顯示各位置的環境數據，用在藝術品保存環境狀態的即時偵測與控制。

而本次競賽年紀最小的金牌獎得主是來自康橋國際學校秀岡校區國際部的高三學生顏妤珊、徐祖涵、吳詩媮三人。她們設計「走道轉角防撞警示裝置」，在校園轉角裝置人體感測器，只要有人接近轉角，無人時裝置燈號為綠色，若有人則是紅色，若對方是跑步接近，除了語音提醒還會閃爍紅燈，讓校園的死角不再有撞傷事故發生。

至於產業界的金牌得主，則有葡萄王生技股份有限公司的「有效改善憂鬱之發酵乳桿菌GKJOY」、統欣生物科技股份有限公司的「酵力覺醒-有酵芝麻素」以及生展生物科技股份有限公司的「BC198 x S38調節菌相減低體脂肪生成」等，這次也都有亮眼成績。

(中時 )