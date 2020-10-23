美國大選進入最後割喉時刻，兩大陣營互揭瘡疤不手軟，而跨國民調機構「輿觀」（YouGov）日前發布一份針對亞太地區對於美總統大選的民調，相較亞太其他國家偏向支持拜登，有42%的台灣民眾支持川普連任。對此，資深媒體人22日在廣播節目中提及此事時，忍不住開砲了。

陳揮文在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中談到，「其實我還是覺得非常難過，可能大家對美國軍售、阿札爾訪台看得太重，然後把川普的虛情假意看成善意，這是比較糟糕的。」

陳揮文直言，「所以白宮前國安顧問波頓說『在川普心目中，大陸是大書桌，台灣是筆尖』，很看不起我們，提到南韓問題就說保護南韓會得到什麼？同樣的思維，川普會想保護台灣會得到什麼？這就是他的想法，我覺得民調做出來，台灣是最大川粉國，有點被川普騙了...。」

另外，跨國民調機構「輿觀」（YouGov）的民調也指出，台灣受訪者認為川普連任會對台灣利大於弊（45%對33%），與拜登形成鮮明對比，因為受訪者認為若是拜登執政，負面大於正面（28%對26%）。

(中時新聞網)