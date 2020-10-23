富邦悍將今晚將與統一獅展開「天王山之戰」，只要贏球就有季後賽可打的兩隊也都將全力拚戰，悍將牛棚全員待命，包括羅力、陳仕朋都有機會登場，今天悍將做出球員異動，拉上陳品捷，江國豪則降二軍。

賽前看到申皓瑋、陳品捷、林威廷來到新莊棒球場，與球隊一起進行熱身，總教練洪一中表示，因為現在二軍賽程已結束，加上有幾名投手已經用不到，所以叫上幾名野手上來準備。

而此役悍將先發名單出爐，第一棒游擊手李宗賢，第二棒中外野手林哲瑄，第三棒一壘手林益全，第四棒左外野手高國輝，第五棒三壘手蔣智賢，第六棒右外野手高孝儀，第七棒指定打擊張進德，第八棒二壘手陳凱倫，第九棒捕手林宥穎，先發投手則是「新莊王」索沙。

統一獅先發名單則是，第一棒中外野手陳傑憲，第二棒一壘手潘傑楷，第三棒三壘手郭阜林，第四棒左外野手蘇智傑，第五棒指定打擊林安可，第六棒右外野手唐肇廷，第七棒游擊手陳重廷，第八棒二壘手林靖凱，第九棒捕手林祐樂，先發投手則是猛威爾。

(中時 )