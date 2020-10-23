高雄樹德家商學生陳友德參加第22屆全國高中職日語演講比賽奪得佳績，陳友德國中時期隨著父親學做日本料理，引發他對日文的興趣，樂觀開朗的他，以穩健又幽默的台風演說過去學日料的點點滴滴，獲得評審青睞奪下全國第2名佳績，也是學校近10年來最好的成績。

競賽過程中，陳友德以「料理修行ing」為主題，分享他在國三時，選擇了一條與其他同儕不同的道路，他除了要顧及學校課業外，還利用課餘時間跟父親學做日式料理，因而時常接觸日語，在耳濡目染之下對日語產生興趣，高二時通過日語能力試驗N2級，目前正朝更高層次的目標邁進。

演講比賽中他提到，剛開始學做日本料理時，遇到重重難關，連最基本的蛋包飯都學了足足2個月才學會，就在他準備放棄時，發現客人享用自己做的日式料理時，露出滿足的神情，讓他備感溫暖，也重拾製作日料的信心，並且與父親不斷嘗試研發新的菜單，要讓每位來店的客人滿足味蕾。

樹德家商校長陳茂霖表示，校方相當重視外語教學，藉由各項活動、競賽來培養學生的國際觀，此次競賽不僅僅是上台演講，還必須針對評審問題進行流利的對答，要獲獎相當不容易，陳友德這次已經打破學校近年全國日語演講賽的最佳紀錄，期盼他繼續努力，在日語方面闖出一片天。

(中時 )