「我82歲，今天我最帥氣，要穿出個人風格! 」林見全阿公在醒吾科技大學「銀髮一日大學生體驗營」課堂上，豪邁的表達信念；一旁73歲阿嬤林麗玉更嗆辣的說，「今天我就要穿有破洞的牛仔褲回家給孫子看，證明我還年輕！」

醒吾科大校園今天來了一群充滿活力的爺爺奶奶，他們在時尚造形設計系李亮槿老師講授時尚造型技巧後，逐一依個人理念、身材，重新打理專屬個人風格造型。已子孫滿堂的林見全是唯一的男性、也是年紀最大學員，上課專注精神抖擻。

醒吾銀髮一日大學生體驗營學員，個個聚精會神聽講。(醒吾科大提供)

林見全的孫子都已上大學了，大女兒是醒吾科大商管學院校友，前陣子他從網路得知醒吾科大有舉辦銀髮族時尚沙龍趴活動，就立刻叫女兒幫他報名，因工作奮鬥了一輩，這把年紀他要更有活力，除了每天固定步行一萬步，今天也如願在醒吾科大打造成最趴哩趴哩的黑狗兄！

林見全說，以前台灣錢淹腳目，他年輕時從事房屋仲介賺了大錢，50多歲就退休過閒雲野鶴生活，但從沒想過如何讓自己更帥氣的過生活，才會搶先報名醒吾科大「重返摩登年代銀髮一日大學生體驗營」，到校園真正體會重返年輕歲月。

年輕時也不曾想過如何打扮的林麗玉阿嬤更心有戚戚焉，因她年輕時是新北市聯合醫院護理師督導，每天上班固定穿白色護士服，這輩子從沒想過上了年紀反而可以重新打理造型，尤其她一定要穿上街頭牛仔褲洞洞裝回家，讓家人眼睛為之一亮。

林麗玉說，以前看到青春期孫子穿著兩支褲管都破大洞的牛仔褲，實在無法接受也搞不清楚年輕人在想什麼？今天在李亮槿老師指導下，刻意穿上牛仔褲，且毫不猶豫的請李亮槿拿起剪刀，直接剪出特殊造型的街頭洞洞牛仔褲，終於了解年輕人為什麼會這樣穿。

林麗玉興奮表示，她不但要這樣穿回家給孫子看，也要穿著逛大街，因這樣的打扮就是專屬她的年輕造型！醒吾科大副校長鍾志明關注體驗營學員上課情形，看了爺爺奶奶勇於自我挑戰，感動表示：「時尚不是年輕人專利，銀髮時尚更可以穿出美感與自信！」

第一次參加銀髮時尚活動的林燕鳳，今年62歲剛退休沒多久，年輕時長期從電腦公司財務工作，每天都是中規中矩的穿著，卸下工作重擔後，終於有機會可以好好打扮自己。她靦腆的回應，好久沒這樣打扮自己了，只見醒吾科大時尚造形設計系學生黃若綺仔細幫林燕鳳塗上口紅，整個人氣色就完全不一樣。

鍾志明副校長強調，現代社會對於大學有非常大的期待，積極投入社會參與已是高等教育轉型的主流趨勢，醒吾科大已針對銀髮族規劃一系列「銀髮一日大學生體驗營」活動，除了實踐大學社會責任，也透過醒吾學生的陪伴與帶領，讓銀髮族們體驗大學生活，與同學們一起學習、共樂，後續相關課程會在醒吾樂齡line群公布，報名網址<https://lin.ee/KjA9BR9>，歡迎銀髮族踴躍報名。

(中時新聞網)