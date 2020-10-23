新冠肺炎疫情爆發以來，時常聽見「負壓隔離病房」的名詞出現，但卻鮮少人了解設置特殊隔離病房的目的，高雄愛國國小利用一年一度在科工館舉辦中小學科學園遊會的機會，從遊戲實驗中，帶大家了解負壓病房防治病毒擴散的原理。
新冠肺炎疫情突如其來爆發，負壓隔離病房成為民眾生活當中常見的名詞，但卻不知道負壓病房是什麼東西，這也引發愛國國小師生探究負壓病房的興趣，他們花費１個月時間，徹底了解負壓病房的目的及防疫原理，也製作出許多簡易輔助器具，要在這次科學園遊會帶大家一探究竟。
愛國國小學生黃柏鈞表示，負壓病房是負責收置患有嚴重特殊傳染性肺炎病人的特殊病房，而負壓病房是利用壓力差的原理，將病房內的壓力控制到比外界小，讓空氣由外往內單向流動，再經過濾並殺菌排出，來避免病房內的感染物質經空氣擴散到其他地方。
正興國小學生劉彧辰表示，最近常聽到負壓隔離病床這個名詞，一直以來認為這就是１個可以殺菌、滅菌的病房，但他透過實驗才完全明白負壓隔離病床是利用壓力的原理，來阻止病毒擴散，在實驗中看到病毒在一般病房時到處飛散，而負壓病房卻能像變魔術一樣，控制病毒飛散的空間，他覺得相當神奇。
愛國國小老師陳建良表示，除了讓學生們了解負壓隔離病房的防疫原理，他們也藉此要孩子知道，科學存在於大家的生活當中，鼓勵他們多注意時事議題，未來對他們必定會有莫大的幫助。
(中時 )
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