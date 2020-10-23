高雄愛國國小師生利用一年一度在科工館舉辦中小學科學園遊會的機會，從遊戲實驗中，帶大家了解負壓病房防治病毒擴散的原理。（洪浩軒攝）

新冠肺炎疫情爆發以來，時常聽見「負壓隔離病房」的名詞出現，但卻鮮少人了解設置特殊隔離病房的目的，高雄愛國國小利用一年一度在科工館舉辦中小學科學園遊會的機會，從遊戲實驗中，帶大家了解負壓病房防治病毒擴散的原理。

新冠肺炎疫情突如其來爆發，負壓隔離病房成為民眾生活當中常見的名詞，但卻不知道負壓病房是什麼東西，這也引發愛國國小師生探究負壓病房的興趣，他們花費１個月時間，徹底了解負壓病房的目的及防疫原理，也製作出許多簡易輔助器具，要在這次科學園遊會帶大家一探究竟。

愛國國小學生黃柏鈞表示，負壓病房是負責收置患有嚴重特殊傳染性肺炎病人的特殊病房，而負壓病房是利用壓力差的原理，將病房內的壓力控制到比外界小，讓空氣由外往內單向流動，再經過濾並殺菌排出，來避免病房內的感染物質經空氣擴散到其他地方。

正興國小學生劉彧辰表示，最近常聽到負壓隔離病床這個名詞，一直以來認為這就是１個可以殺菌、滅菌的病房，但他透過實驗才完全明白負壓隔離病床是利用壓力的原理，來阻止病毒擴散，在實驗中看到病毒在一般病房時到處飛散，而負壓病房卻能像變魔術一樣，控制病毒飛散的空間，他覺得相當神奇。

愛國國小老師陳建良表示，除了讓學生們了解負壓隔離病房的防疫原理，他們也藉此要孩子知道，科學存在於大家的生活當中，鼓勵他們多注意時事議題，未來對他們必定會有莫大的幫助。

(中時 )