桑布伊作為台東地主代表，在稻田中演唱多首以卑南族母語創作的歌謠。（台灣好基金會提供）

由台灣好基金會與池上鄉親們共同創造的「池上秋收稻穗藝術節」，將於24、25日登場，而今(23)日為池上鄉親場，總統蔡英文也來到池上與鄉親一同聆聽歌手的演唱，成為池上秋收稻穗藝術節成立12年來，首次一同參與的總統，雖然今天天氣微涼、飄雨，依舊吸引約2200多位民眾一同參與。

蔡英文總統在臺東縣長饒慶鈴、台灣好基金會董事長柯文昌、池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢等人陪同下抵達會場，親切的與現場民眾微笑致意後，現場聆聽由地主隊代表歌手桑布伊為先鋒的演唱，其演唱「土地的力量」、「擁抱」、「跟著走」等多首卑南族母語創作歌謠後，由盧廣仲接棒，但隨著演出時間增長風勢也跟著漸強，輪到張震嶽時，現場已開始飄起毛毛雨，雖然張震嶽唱得起勁，但由於後來雨勢太大也不得不提早結束，只見他一臉不捨地走下舞台，與現場鄉親相約明年見。

雖然今日因雨勢提早結束演出，但今年池上秋收稻穗藝術節除了24、25日兩場演出，也將於11／7、11／14在台視播出，讓池上的美麗大山和金色稻浪撫慰更多因為疫情而感到焦慮的心靈。

(中時 )