建商大獵地，今年上市櫃建商買地火力全開，前三季累計購入土地金額已835億元，三季的購地規模超過2015～2017年三年間總量，預估全年有機會超過千億元，挑戰近年新高，中南部市場火熱，上市建商在台中今年購地金額達287億元，超越台北市。

根據信義全球資產統計，近年上市櫃建商在六都的購地規模一年比一年大，房市高點反轉的2015、2016年僅約200多億元，2017年成長至300多億元，2018年達近600億元，去年已達近年新高的1,061億元，不過今年前三季已達835億元，可望再攀新高，房市由冷轉熱，建商房屋庫存迅速消化，紛紛擴大手筆加碼購地。

建商在六都中獵地又以台中和台南二都成長最為明顯，今年以來包括興富發、遠雄、長虹、冠德等上市櫃建商都在台中進場買地，作為未來推案原料；六都中房價基期最低、交易規模最小的台南，同樣受到建商關注，今年前三季上市櫃建商購地金額已達84億元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，過去幾年建商為了撐過房市寒冬，實行「不買地、不推案、不交屋」的三不政策，今年前三季上市櫃建商的購入土地金額，已經比2015到2017三年合計買的還要多，顯見建商明顯感受到景氣翻揚，手上建案穩定去化後，更增添購地推案信心，不過雙北市房地價格較高，且取得土地不易，近年大台北以外房市交易熱度明顯比雙北更高，吸引北部建商持續南向購地推案。

大台北以外的都會區有許多重劃區可開發，加上有些屬於重劃後的土地分回標售，更吸引建商積極投入，而北部開發商南下推案也將過去當地過去常見的成屋銷售型態，進一步多以提前預售模式銷售，也反應買方市場對房市信心趨於樂觀。

(工商 )