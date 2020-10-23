遊戲營運商真好玩（8491）表示，新遊戲3D武俠大作《九州幻想M》預計11月下旬將正式在台上市，再添營運動能。預計明年Q1推韓國市場，搶佔韓國遊戲商機。

真好玩擅長經營MMORPG，過去曾以《那一劍江湖》、《崑崙墟》、《玲瓏訣》…等多款遊戲於市場上搶下佳績。而今年下半年繼《天啟紀元》在台韓兩地開出亮眼成績後，緊接著將再推出最新3D武俠大作《九州幻想M》。

《九州幻想M》是《那一劍江湖》遊戲開發商旗下最新力作，蘊含著豐富的遊戲劇情與龐大的世界觀，有別於其他MMO，突破遊戲視覺上限。

真好玩董事長周玄昆表示，《九州幻想M》目前正在進行小型的市場菁英測試，玩家反應相當熱烈，市場期待度相當高。遊戲尚未上市，就已有許多玩家於遊戲討論版中開始招募買馬，組織公會。目前小型菁英測試中，不管是玩家登錄率、留存率、付費率，甚至遊戲停留時間等，比過往營運的遊戲數據反應更加良好，皆呈現明顯成長曲線，預期遊戲上市將可帶來新的營運動能。

APP ANNIE最新發表的報告指出，全球因疫情關係，2020年各季度遊戲下載及營收皆有明顯成長，2020年Q3全球移動遊戲下載量超過140億次，玩家透過App Store及Google play兩大平台付費金額超過200億美元，其中以角色扮演遊戲及策略類型遊戲為最大宗。而玩家停留於遊戲時間亦呈正比成長，每月使用遊戲時長更同比增長25％。

周玄昆說，全球手遊市場的玩家數及營收皆不斷增長，如何率先搶下台灣、韓國、美國等市場將會是重要的課題。真好玩今年正積極調整營運及行銷策略，以今年下半年度推出的遊戲皆獲得不錯的市場成績，將持續貫徹大數據獲利模型原則，落實穩健獲利之目標，以「自研產品推向全球市場力求突破」、「代理遊戲穩定獲利」及「跨界增值業務開創營收新模式」三大策略，期待再創獲利高峰。

(工商 )