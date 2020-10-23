廚藝競賽真人秀《料理之王》由黃路梓茵（Lulu）擔任節目主持人，首席導師則邀請「松露主廚」廚佛瑞德Fred及在美國「廚神當道」節目拿下亞軍的「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑、還有「被桌球耽誤的料理天才」福原愛，和號稱「不好吃就直說」的藝人導師炎亞綸，一同來為節目選出料理之王。

首集以指定食材雞、豬、魚為主題，限時料理30分鐘，拿下導師的2票就能先拿到王者廚袍晉級比賽。包括歌手梁一貞、來自俄羅斯的女藝人安妮以及演員言明澔參賽，女神郭雪芙特地為言明澔錄製影片應援打氣，讓Lulu很驚訝「你什麼時候變得會做菜？」言明澔透露把煮菜當興趣，也常接演到跟料理相關的角色，更現場秀切菜刀功，讓Lulu忍不住讚嘆說：「會做菜的男生真是帥！」

餐飲學校老師歐家瑋還展現巧思做出「炸味噌湯」的料理，福原愛驚嘆：「因為我是日本人，從小喝味噌湯長大的，他真的滿有勇氣的！」料理平台的小編陳姿靜帶來一道「愛的魔力轉圈圈」的客家風味創意料理，她在製作料理過程因為情緒太激動，還把鍋鏟炒到斷掉，見Lulu要訪問，她回「先不要」，Lulu傻眼問「不要什麼？」陳姿靜：「不要聊天！」讓大家笑到不行。《料理之王》將從10月23日起每周五晚間9點於ETtoday全平台首播，10月24日起每周六晚間6點在JET綜合台播出。

主持人Lulu和福原愛現場訪問參賽選手。（量子娛樂製作提供）

《料理之王》首集許多藝人參賽。左起為梁一貞、LULU、安妮、言明澔。（量子娛樂製作提供）

料理平台小編陳姿靜帶來「愛的魔力轉圈圈」的客家風味創意料理，她在製作料理過程因太激動還把鍋鏟炒到斷掉。（量子娛樂製作提供）

Lulu忍不住讚嘆言明澔：「會做菜的男生真是帥！」（量子娛樂製作提供）

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