看準金門在未來兩岸郵政合作的地理優勢，縣府計畫與中華郵政共構跨境物流中心，地點預定落在金湖鎮市港段一帶。楊鎮浯縣長日前專程跨海溝通，中華郵政董事長吳宏謀表示，一個月內完成興建規劃與期程的評估，並強調會以金門利益為優先考量。

縣府說明，根據《海峽兩岸郵政協議》，廈門、金門同為兩岸郵件封發局，縣府為協助中華郵政在金門地區發展郵件物流中心，2019年2月18日讓售縣有金湖鎮市港段32地號等16筆土地，合計面積5479.74平方公尺，規畫興建物流大樓，可建置兩岸郵件封發局、郵政進出口貨棧、保稅倉庫及一般倉庫、關郵檢協同作業機制，目標是結合金廈海運快遞及金廈兩門對開郵路的多元發貨管道，吸引跨境電商業者到金門設置發貨倉。

楊鎮浯縣長日前率同行政處長陳祥麟、財政處長孫國智、建設處長文水成、港務處長何佩舉等人，跨海參加由立法院交通委員會委員陳雪生主持，中華郵政董事長吳宏謀、副總經理李甘祥、經營策略設計委員會副主委蔡文慶等人參加的會談。

由於這項土地興建計畫，在移轉登記土地所有權後，3年內必須取得建築執照，期限將在2022年2月17日屆滿，因此做成中華郵政公司需於1個月內完成評估興建計畫，並由縣府評估計畫方案適度展期的結論，雙方還敲定下個月底再度派員協商。

中華郵政董事長吳宏謀說明，中華郵政於土地取得後，一直在思考如何達到雙贏，但因為經濟大環境不斷變化，加上建照取得有一定程序，希望縣府於時效性上保留彈性。

楊鎮浯也認為，郵政是金門規畫大物流產業鏈中的一部分，金門的利基在於「距離短、趟次多、速度快」，若中華郵政投資的政策不變，有關限期開發的規範，雙方還可以可再好好研究一下。

(中時 )