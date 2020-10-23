重陽節前夕，金山區公所23日舉辦九九重陽敬老餐會，席開190桌邀請千位長輩共聚一堂。新北市副市長陳純敬代表市長侯友宜到場祝賀，陳純敬表示，新北社會福利預算一年高達200多億元，是僅次於教育預算，顯示市府非常重視社會福利，無論托老、托幼政策、里里銀髮俱樂部、老人共餐等，最近正致贈重陽禮金，他還問在場長輩領到了沒？長輩都開心表示領到了。

金山區長廖武輝表示，金山區65歲以上長輩有 3566人，佔全區人口比例高達17％ 以上，重陽敬老餐會運用台電回饋金辦理，是地方傳統和年度盛事，已連續舉辦19年，今年除了各項佳肴外，還特別準備了本土豬腳、長壽麵線和北海岸現撈魚貨，象徵長壽吉祥、年年有餘，還有壽桃，要祝賀長輩壽比南山。

除重陽餐會，金山區公所今年還結合衛生所幫長輩施打流感疫苗，為長輩的健康把關。有位張老先生說，今年因為身體狀況欠佳，行動不便且居住偏遠，本來不想參加，沒想到區公所貼心的準備接駁車接送，里長也來招呼，讓他備感窩心。

社會局主任秘書吳淑芳表示，金山區有公共托老中心1處、社區照顧關懷據點10處、老人共餐點14處；今年推動「里里銀髮俱樂部」達標，全區15里皆已設置，讓長輩多能走出家門，前往參加活動，促進社會參與，保持健康和活力。

(中時 )