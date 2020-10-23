台海情勢日益緊張，兩岸一旦爆發衝突，美軍會否介入引人關注。2049計劃研究所董事長、前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall G. Schriver）今天透過視訊演說表示，美國有法律上與軍事上的義務，台灣持續生存保持現在政治現況，印太地區才能維持印太地區的和平繁榮與自由；台灣持續生存與事實上獨立，對美國有利。

薛瑞福指出，位於德國中部的富爾達缺口，在冷戰時期為東德與西德的邊界，具有重要戰略意義，也是冷戰時期可能爆發衝突的關鍵區域。台灣則是現代的亞洲富達爾缺口，我們要幫忙保護台灣，保護我們自己。

美國參議院軍事委員會在今年6月通過2021年度國防授權法案（NDAA），總額7400億美元，其中針對中國對越南和台灣威脅的反制，設立了《太平洋威懾倡議》，未來2年將投入69億美元的資金，加強美軍在西太平洋的部署，並協助台、越在軍備上提升實力。

薛瑞福指出，《太平洋威懾倡議》讓我們有足夠預算在印太地區做該做的事情，希望國會能一路支持通過，美國總統簽署成為法案。

薛瑞福進一步指出，現在是很關鍵的時間點，中國內部防疫失敗、經濟疲弱，加上訂下了2049年之前要有世界級的軍事力量與統一台灣達成中國民族再復興，「中國可能失去耐心了。」

薛瑞福說，我們要訂下「戰略清楚戰術模糊」的政策，這樣做對台美都是有益的。戰略面而言，台灣如果落入北京手上對美國也不好，我們要讓對方知道我們會怎麼回應。

薛瑞福又說，中國一直在帶風向說美國會因為代價太高而選擇不介入兩岸衝突，不過回顧歷史我們一直在做的事情就是不讓中國拿下台灣，像是50年代的第七艦隊協防以及情報與後勤補給， 1996年飛彈危機美軍兩個航母戰鬥群派遣到附近，我們始終會找到方法支持台灣。

薛瑞福強調，他的工作就是要讓中國共產黨與解放軍領導人知道「Not Today」，我們要繼續在這方面投資，讓衝突的時間點越推越遠，讓解放軍知道如果採取行動代價會非常昂貴。

(中時 )