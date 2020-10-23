台中市北屯區南興北1路將打通！23日舉行開通典禮，道路拓寬長約30公尺、寬約20公尺，工程總經費1948萬元，預計2021年2月完工；未來連接北屯路，不用繞路即達潭子區，大幅提升區域生活便利性，帶動2區發展潛能。

當地人士指出，南興北1路還在沒打通前，因鐵路影響與北屯路分隔，居民僅能從松竹路及環中路繞道至北屯路，不塞車大約花20多分鐘車程，未來若打通，花不到10分鐘就能到北屯路，往來潭子、北屯區更方便。

市長盧秀燕表示，台中鐵路高架化後，地方建議打通道路，北屯及潭子區能串聯貫通，目前東光路至松竹車站的道路正闢建中，南興北1路將直通北屯路，工程經費由2019年第2預備金結餘支應，有信心當地成為「蛋黃區」。

盧秀燕說，南興北1路打通後地方更「興旺」，發展南「興」北一路。建設局說，配合北屯重劃區、區段徵收開發完成，南興北1路的打通，除了減少道路繞行時間，也提升消防車輛救災效率，潭子居民至北屯搭捷運更方便。

(中時 )