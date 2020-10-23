越南中部地區自9月底以來連續遭逢數次水患及風災，造成當地人民嚴重傷亡及財產損失。為賑濟當地災民，並協助越南政府進行災後重建，我駐越南代表處石瑞琦大使於10月23日代表我國政府捐贈越南政府40萬美元，並由負責統籌全國救災工作的越南災害防治總局總局長陳光懷（Tran Quang Hoai）代表接受。

石瑞琦大使在捐贈儀式上代表我國政府、人民及越南台商向越南政府及受災人民表達我方誠摯慰問與關懷。石大使指出，台灣人民對越南中部的災情感同身受，所以在第一時間伸出援手。在越台商及台灣非政府組織（NGOs）也正積極動員及調度物資協助災民，盼越南中部地區早日災後重建，使當地人民恢復正常生活。

陳光懷總局長代表越南政府對我國政府與人民的關懷與慷慨捐輸表達誠摯感謝，並表示越南政府會對台灣的捐款做最妥善的規畫，越方將儘速分配給災區最需要的民眾。

外交部表示，在台灣目前有超過32萬名越南籍移工及新住民，台灣與越南不僅是好夥伴，更是親同手足。此次越南中部風災已造成114死、20人失蹤，在越南人民最需要協助的時刻，我國政府與人民與越南站在一起，期盼受創的家園儘速重建，傷者早日康復，同時希望未來台越雙方在減災、防災等領域持續強化雙方的交流與合作。

(中時 )