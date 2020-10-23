富邦悍將與統一獅今日在新莊進行「天王山之戰」，這是一翻兩瞪眼的比賽，贏的晉級、輸的淘汰，兩邊皆是精銳盡出，富邦派出「最強洋投」索沙，獅隊則把對戰索沙打擊率3成以上選手都排在先發，其中郭阜林堪稱是「索沙殺手」，對戰打擊率破5成，不過他表示，索沙太耐投，對他敲安不夠，要能把索沙打退場才是本事。

其實索沙對統一獅最不拿手，對戰自責分率4.44是各隊最高，今日獅隊排出強攻打線，先發的陳傑憲、郭阜林、蘇智傑、林安可、唐肇廷、陳重廷、林靖凱對戰索沙打擊率都在3成以上，其中郭阜林9打數5安打，對戰打擊率5成56是全隊最高。

郭阜林表示，索沙相當敢進攻好球帶，反而不會投邊邊角角閃躲打者，「讓他先搶到好球數對我們不利，所以只要丟到我設定的位置就會積極出棒，寧願在他放鬆時第一顆就揮棒，這樣才能對他造成壓力。」不過郭阜林也表示，積極揮棒是一體兩面的事，如果太容易出局，索沙會投得更輕鬆。

獅隊打者對索沙數據不錯，不過郭阜林也坦言這不代表能贏球，「新莊球場投手丘比較高，對他這種縱向投手來說比較有利，即便索沙被我們敲安，他還是有化解危機、不失分的能力，除非直接打全壘打，我們前面幾局能大量得分，直接把他打退場才有優勢，畢竟索沙太耐投了。」

統一獅在2007至2009達成三連霸，郭阜林當時還是高中生，2015年加入統一獅後還沒見過封王彩帶，「進來後一直希望有機會拿總冠軍，每年都在期待，今年很接近，這場就是要贏。」統一獅上次半季封王是2013年，若這場對上富邦能贏球，才有機會明日回主場拋橘色彩帶。

(中時 )