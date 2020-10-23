資深藝人曹西平入行演藝圈多年，行事風格直率敢言，擄獲一票粉絲的心，日前獲邀上節目擔任來賓時，為了幫主持人過生日，配合上演大暴走狠砸寶物的戲碼，此舉引發酸民嘲諷，對此他則發文怒嗆：「都幾歲的人了，還在演白痴劇啊，真的很可悲」。

曹西平日前上節目，配合製作單位上演不滿鑑定專家估價，當眾怒砸寶物，藉此惡整即將過生日的主持人，但只是節目效果卻引起酸民嘲諷，對此他發文反嗆要他罵人是要付錢，畢竟自己又不是神經病，誰會吃飽沒事幹天天罵人，此外還要被酸民詛咒「老不死」，甚至是倚老賣老的老藝人，更不甘示弱狂酸：「要活到老還真的很不容易，很多年輕人猝死沒有看到嗎？20歲30歲40歲就死掉了，不要嘴巴這麼臭」，更反問：「不就是為了點錢製造些節目效果而已，有這麼嚴重啊」。

沒有給錢我為什麼要罵人 我又不是神經病 叫我罵人就是付錢啊 要我砸東西也是要付錢 誰喜歡生氣 誰喜歡罵人 又不是吃飽沒事幹天天罵人 罵人吃力不討好 還要被這些死亡友詛咒 倚老賣老還有什麼老藝人 老妖怪老不死的 你看看最美麗的風景是人 不不不... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2020年10月22日 星期四

對此曹西平反嗆酸民：「什麼都不懂就在那邊胡亂批評，自以為自己是誰，搞得好像很懂演藝圈一樣，要不是製作單位拜託我，我還真不想罵啊，不就是為了點錢，不然誰要去跟人家吵架」，接著強調：「綜藝節目笑笑看過就好了，何必這麼認真」。

對此網友也紛紛留言：「酸民不懂節目效果，罵人還有錢拿還有效果才是王道」、「原諒酸民吧！他們的生活就是如此沒有意義，沒酸活不下去啊」、「委屈了，為了節目效果被酸被罵」。

(中時新聞網)