為因應嚴峻水情，農委會在桃竹苗地區實施停灌，農委會農金局指出，因停灌受影響的農民，在公告實施停灌休耕前，已經貸款取得資金投入農業經營，進而導致償還貸款困難，到明年1月底前將提供金融協助。

農金局指出，協助對象為停灌區已申貸「農機貸款」、「輔導農糧業經營貸款」、「農民經營及產銷班貸款」、「小地主大專業農貸款」、「青年從農創業貸款」及「農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款」等六種專案農貸的借款人。

農金局指出，凡因停灌導致還款困難，本金可以展延六個月，展延期間免繳利息，由政府全額補貼，原約定貸款期限，可以配合本金展延期限也往後延長。

農金局表示，農業信用保證基金將配合農貸協助措施，依規定辦理貸款展延並免收利息，同時，也不收展延期間的保證手續費。如果，借款人依農貸協助措施辦理展延後，屆期還是有還款困難，可依「辦理政策性農業專案貸款辦法」第22條規定再向原貸款經辦機構申請展延。

(工商 )