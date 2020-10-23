華碩（2357）因遭列為注意股票，23日今年9月份自結獲利數字，其中單月稅後淨利為37.4億元、年增62％，自結稅後每股盈餘為5.04元。華碩重申對未來數季營運持正面樂觀看法，同時也將積極擘畫長期營運策略布局及成長藍圖。

華碩9月個體財報自結數營收為365.86億元，年增34.57％，單月稅前淨利45.99億元、稅後淨利37.39億元，皆較去年同期有62％以上增幅。自結單月稅後每股盈餘為5.04元。

受惠疫情商機持續帶動市場需求，華碩第三季PC出貨總量年增幅達45％，亦推動其單季品牌營收成長至1,186億元，季增41％、年增38％，其中表現最亮眼的電競產品出貨量及營收年增率均超過80％。

華碩執行品牌金三角策略，透過設計思維（Design Thinking）、用戶推薦度（NPS）、市場定位（Brand Position, CRM + Connected Service）三項主軸，以使用者為核心開拓產品、設計與服務，強化用戶體驗，累積品牌價值，逐步展現卓越成效，除於台灣及東南亞市場獨佔鰲頭，也於歐美市場拉升用戶推薦度，獲美國權威媒體《LAPTOP Magazine》評鑑為全球最佳筆電品牌，第三季出貨並大幅躍升，以美國市場為例，消費型、商用及電競電腦的出貨年增率均超過100％，成長動能顯著。

從產業趨觀察，遠距生活將成新常態，不同用戶族群的情境與需求也將更多樣化、細緻化，華碩將加速推進板卡及電腦產品的各式創新，開展多項奠基於設計思維，整合軟硬體及AI技術的新形態應用，如主機板的AI超頻技術，電腦產品的ScreenPad及ScreenPad Plus延伸觸控螢幕，電競產品的Armoury Crate整合系統控制軟體及Aura Sync同步燈效技術，並整合遊戲、遊戲廠商及使用者互動等完整生態系，以實現華碩願景—為全球使用者創造體貼人心的智慧生活，與無所不在的幸福感。

華碩並指出，針對後市營運將積極擘畫策略佈局與新事業藍圖，以達成持續性的營運與獲利成長，為用戶、員工及股東累積長期價值。

(工商 )