全球知名調研機構顧能集團Gartner，日前針對亞太地區公有雲託管服務商（Managed Services Provider）進行調查，以服務商的能力、背景、商業重心及成熟度為考量，名列出16家指標性服務商，作為產業採購合作上的推薦。其中台灣起家的伊雲谷數位科技，則為亞太區唯一入榜之台灣雲端託管服務商。

Gartner每年針對全球各地區資訊科技產業進行調查，提供業界深入且具前瞻性的趨勢洞察，為相當具指標性的國際調研顧問機構。本次調查中，Gartner表示亞太地區龐大卻分散的市場特性，衍生出眾多各具所長的託管服務商，其不同於巨型系統整合商，這類型的廠商能敏捷地吸收地區差異，發展出特色專長及服務模式。

伊雲谷為台灣唯一獲得AWS認證，同時提供技術諮詢及培訓輔導的核心級夥伴，推動超過1,000家客戶，以雲端加值服務開啟數位轉型，產業服務經驗跨足零售電商、媒體、傳統產業、高科技製造及公部門等領域，版圖亦遍及台港、中國大陸、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、美國等亞太地區。

伊雲谷致力以雲端推動數位轉型進程，不只透過託管服務來解決客戶在IT維運上的成本及困擾，更將企業級應用搬遷上雲，結合大數據、人工智慧技術等加值應用，帶動企業「以新方法去經營商業模式」的轉型契機。

以IDC 2020數位轉型大獎得主「貝爾聲學」為例，其與伊雲谷合作運用無伺服器服務結合AIoT技術，發展訂閱制商業模式，翻轉聲學測試領域的營運模式，進而在數位經濟的競爭市場中成為領導者。

除了雲端服務實力，Gartner亦提及，伊雲谷培訓子品牌eCloudture，以AWS官方培訓及產業客製化課程，致力推動產業雲端人才的教育及轉型，擁有超過500張證照的技術人才能量及豐沛培訓經驗。

(工商 )