外景實境競賽節目《綜藝3國智》，24日播出最新一集，邀請4位來賓趙正平、阿龐、倪暄及林莎闖關。趙正平節目上敢玩、敢罵，之前在節目中愛亂動手，還不慎出手過重摔張立東手機。這回再次受邀，關主黃豪平先是開玩笑說：「趙哥這次來應該要先道歉喔！」，納豆等人起鬨要他先跪下再說，趙正平則說：「那是節目效果啦，我就是愛被罵」。

節目中在草地上設置白、綠、黑三色的滑水道，分別由洗衣粉、抹茶粉和墨汁做成，挑戰者抽籤決定通過哪一道，趙正平挑戰從滿是抹茶粉的滑水道爬行，動作小心翼翼，打算用匍匐前進的方式慢速爬行，張立東也叮嚀他要慢慢來，趙正平自嘲：「年紀這麼大，這樣一摔加上骨質疏鬆會很嚴重耶！」

才剛開始爬行，趙正平立刻感受到草地上小石頭的威力，受不了立刻爬起來大喊：「好痛！怎麼那麼硬阿」，當趙正平要爬出來時，就被鯰魚哥將整包抹茶粉倒在臉上，其他人則將他用帆布包裹起來，張立東一副野生動物專家模樣，笑說：「抓到了！野生青蛙！」，最後趙正平好不容易被釋放，不斷哀嚎並且神情恍惚，從「節目惡霸」淪為「落魄老人」，一聲不吭的慘樣又可憐又好笑。

花花拋棄模特兒形象，大方通過墨汁滑水道，出來後整個人像一條黑炭，還被阿龐形容「很像猴子」，讓花花顧不得形象當場仰天大笑。精采內容請鎖定10月24日週六晚間8點台視《綜藝3國智》。

(中時 )