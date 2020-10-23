今年度9月份，中部爆發高中生性侵事件，在網路新聞、論壇等平台引起大批鄉民公審與轉發本案案情及未成年加害者個人資訊，公民參與媒體改造聯盟今天發布聯合聲明，呼籲各新聞媒體與網友即刻自律。

公民團體肯定縣政府在本案積極正視未成年加害者之隱私權，也再次呼籲民眾切勿持續跟風轉發相關資訊，尤其該案已經進入司法調查程序，各界應持理性監督態度關注此案。

媒改盟指出，不論涉案兒少為加害人抑或是被害人，其隱私權均應無分別地受到法律保護，相關法規立法意旨並非如網友所訛傳之為隱匿或壓下消息云云，而係為避免雙方兒少當事人未來回歸校園或社會時，持續遭到不特定人士追問當時案件細節，使當事人被迫不斷自我揭露、無法透過適當的輔導支持體系與法律體系獲得協助，更不會持續受到不當輿論的二度傷害。

本案自9月後爆發以來，司法機關已開啟少年事件法庭審理本案案件，且監察院也已自請立案調查本案，公民團體呼籲，民眾勿繼續在網路上及現實生活中謾罵及轉傳與本案有關之案情、雙方未成年者個人資訊以免觸法，也呼籲各網路論壇及其使用者即刻自律，新聞媒體謹守把關者責任；社會大眾自主下架與共同監督網路論壇平台，還給本案理性究責的空間。

(中時 )