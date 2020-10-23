新北市政府「2020設計新北」活動來進入第二階段，23日至11月30日止，將以「中和華新街」及新北各地地理與人文特性為主題，在板橋府中15接力展出「百華齊新-原生文化，在地融合」及「新北風」兩項展覽，展出大專院校學生與地方創生團隊設計作品。

新北市副市長吳明機在今日記者會中表示，台灣擁有超過12萬名緬甸歸僑，其中約有4萬名集中於華新街一帶，因此走一趟華新街就能感受到緬甸特有宗教、語言及美食文化氛圍，當地著名的節慶活動如「點燈節」與「潑水節」即為緬甸最重要2大節慶，為讓更多年青人了解緬甸文化之美，藉由本次活動也希望年青人實地瞭解在地文化，運用參與式設計方式，再造街區新活力。

而另一新北風地方創生展覽，同樣藉由新北各地區與人文特性，展現農業精緻之特性，並展示不同飲食特色與物產，運用互動與設計詮釋給來到展場的旅客。

經濟發展局表示，本次競賽收到許多亮眼設計，今天的成果展並不是結束，而是另一個夢想的啟航，未來學生作品若具實用性及可落實性，並取得商圈業者青睞，將透過媒合廠商或運用政府資源方式，提高優秀得獎作品實際落地應用之可能性，並進一步希望透過學生的創意，提供商圈不同經營模式的思考方向，進而帶動新北商圈的活絡。

經發局說，「百華齊新-原生文化，在地融合」及「新北風」展出時間分別自10月23日起至11月29日止，及10月29日至11月30日止於板橋府中15動畫故事館3、4樓進行，現場展出多件學生作品及緬甸文化歷史文物，地方創生團隊亦將透過設計與大眾訴說在地故事與物產。

(中時 )