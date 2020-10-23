「反骨男孩」成員蕾菈，因身材火辣與長得像鄧紫棋，吸引了不少忠實粉絲。昨天(22日)，她在YouTube發佈新影片，影片針對眾網友無厘頭私訊作回覆，其中竟然有未成年弟弟提出想請蕾菈幫忙破處的超瞎問題，讓蕾拉直接霸氣拒絕，請你成年後再來！

蕾菈在影片中提到，她的私訊時常99+，其中有非常多青少年詢問有關性的問題，儼然把蕾菈當成醫生做諮詢；網友們的私訊千奇百怪，有「和男友假日見面做五、六次，好像用過頭，下腹有點疼痛」、「為什麼發生性行為的隔會子宮痛」，還是網友遲遲等不到蕾菈的回覆，直接在私訊裡開出2萬5的價碼，諸多荒謬的題問，讓蕾菈哭笑不得，甚至大喊「去問醫生」、「請戴套好嗎？」。

▼▲ 網友的瞎問題，讓蕾菈哭笑不得 (圖 / 翻攝自蕾菈YouTube)

▼▲ 網友的瞎問題，讓蕾菈哭笑不得 (圖 / 翻攝自蕾菈YouTube)

蕾菈在片中也一再提醒，要有正確的衛教觀念 (圖 / 翻攝自蕾菈YouTube)

影片下方的留言也相當精彩，許多網友說「那個未成年的真的天真到我直接噴飯」、「蕾菈很細心的解答」、「破蛋好了」、「一見面做5、6次是多飢渴難耐」、「哈哈...我是來看留言的」。

蕾菈同時也不忘提醒眾多粉絲們，衛教知識要先做好，有正確的知識，再決定去做性行為。

(中時新聞網)