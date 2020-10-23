高家信（左）與孫聖豪合作無間，共同完成創意原民料理。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

台北市政府原住民族事務委員會主辦「Lima原風辦桌大賞」，今年挑選龍蝦和花蟹為主食，參賽者可搭配至少一項原民食材，義守大學排灣族學長攜手學弟參加「第三屆原風美食廚藝大賽－Lima原風辦桌大賞」，勇奪金牌，豐盛料理傳香萬里。

畢業於義大餐旅管理學系的孫聖豪，邀觀光餐旅原住民專班大四學弟高家信參加「Lima原風辦桌大賞」，以「茷茷央的福袋」、「山珍縕紅蟳」為題，精美擺盤及精湛手藝贏得評審青睞，榮登冠軍寶座。

來自屏東排灣族的孫聖豪表示，茷茷央代表女性，龍蝦對女性是很補的食材，對族人來說相當珍貴，再佐以洛神花作為醬汁，並利用蛋皮做成福袋，完成「茷茷央的福袋」，寓意深遠。

另一道「山珍縕紅蟳」豪氣討喜，發想源自小時候在山中抓螃蟹烤肉的經驗，融合山芋頭、山藥、山肉桂做成一球球的創意料理，兼具美味與童趣。

孫聖豪鼓勵學弟妹在學時把握比賽機會，除了激發潛能，更能接觸不同人，擴展視野；同為排灣族的高家信強調，團隊要無私合作，臨場反應更重要，感謝校方安排中餐、西餐、宴會等實作課程，在原民老師指導下，學習多元文化的原民料理，再融入年輕人創意，激盪出新火花。

(中時 )