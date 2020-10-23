義大醫療幼兒園歷經2年籌備終於在今年正式招生，以提供醫療體系員工子女學前階段教育為依歸，為使員工安心工作，提供員工友善的托育環境，解決員工因工作無法兼顧育兒的問題，義大醫療更期望為員工子女，打造從學前階段到青少年期完整的教育鍊。

義大醫療幼兒園，以孩子為出發點，不以營利為目的，設計出一間友善、溫馨、安全的學校，在教具方面使用荷蘭進口教具，透過適性適齡的教學設計，啟發多元智能因材施教。

每位教保員除了大學本科系畢業外，也受過專業的教師培訓，園長更是取得3-6歲國際蒙特梭利教師合格證，制度方面則採不分班的「混齡教學」，在混齡的學習環境中，幼兒與同儕間的相互學習、彼此尊重，義大醫療幼兒園十分重視獨立自主的能力，在學習的過程培養幼兒的求知慾與自信心，並激發無限的想像力與創造力。

除了最基本的環境、師資的把關，義大醫療體系也做為幼兒園最大的後盾，提供營養、衛生保健及安全之相關服務，讓所有的員工爸媽皆能安心上班，孩子能快樂學習與成長，共創友善職場。

(中時 )