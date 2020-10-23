美國總統大選，台灣時間23日舉行最終場辯論，據CNN最新民調顯示，拜登以53%輾壓川普的39%。但台灣人到底看好誰？據最新網路民調結果顯示，有72%的人支持拜登，近21%的人力挺川普，兩人支持度差距懸殊。

23日登場的終場辯論，是針對「新冠疫情」、「美國家庭」、「種族問題」、「氣候變遷」、「國家安全」以及「領導力」等主題進行辯論。因美國疫情確診人數已突破8百萬人，新冠問題仍是焦點之一，雖然面對美國已有20萬人死於新冠疫情，川普仍極力辯解「那是中國(大陸)的錯」。

而台灣近來被捲入美中角力戰，亦使國人高度關注此項選舉結果；另因川普刻意採「親台以抗中」策略，一項跨國民調甚至顯示，台灣竟是全球「頭號川粉」。

美國總統大選倒數計時，中時新聞網 舉行線上投票。(圖/中時投票 網站)

對於台灣人對於美大選到底支持誰？《中時新聞網》進行網路投票《美國總統大選逼近 請問你看好誰會當選？》的活動，投票至今日中午截止，參與投票者達2634人，支持拜登的人有1900票，比率為72.13%，另外，川普也獲得553票支持，比率為20.99%。令人意外的是，有145名網友認為「恐出現爭議，無法確認誰當選」，比率為5.5%，不知道、無意見者，為36票，比例佔1.37%。

(中時新聞網)