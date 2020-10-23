55歲藝人楊繡惠上節目拿獎金，由於挑戰失敗，被主持人徐乃麟處罰，毒打腳底板，還被問說停經多久了，氣得楊繡惠露出潑辣本性大吼，「大家都叫我濕濕小可愛！」強調自己還是年輕人，逗趣的反應立刻笑翻在場所有來賓，

楊繡惠之前上《星光歡樂城》錄影時，一舉拿下3萬元獎金，這次來勢洶洶，準備再把大獎抱回家，為此她推掉許多節目的邀約，沒想到卻是以失敗收場，要遭打腳底板懲罰，由於楊繡惠身穿白色緊身洋裝，處罰時坐下很可能會曝光，要先蓋上毯子卻沒有人理會她，楊繡惠見狀便自爆有穿三角內褲不用蓋。

楊繡惠一番驚人發言，引來徐乃麟調侃，「你不想蓋，攝影師也想幫你蓋！」 下手處罰前還先開玩笑問，「妳停經多久？」楊繡惠立刻氣得反駁，「大家都叫我濕濕小可愛！」強調自己還沒更年期，依然年輕，效果十足。

楊繡惠霸氣的個性圈了不少粉絲，每次發美照總會引來粉絲的愛心連發，就連偶像派藝人偉晉都被她被魅力收服，前陣子兩人還曾一起合作，讓偉晉大呼夢想實現了，可見楊繡惠仍然寶刀未老。

(中時新聞網)