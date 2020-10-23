富邦悍將隊長林哲瑄擺脫上半季的低潮，在下半季爭冠期間屢屢有亮眼表現，但他坦言自己心情也曾陷入低潮，是靠著自我對話慢慢找回信心，對於今天的關鍵戰，他認為就是盡力表現，「上了場就盡力表現，把小細節做好，相信結果也不會太差。」

林哲瑄上半季狀況不穩，有一段時間都從板凳出發，自己的心情也曾陷入低潮，「但我就是告訴自己不要急，先把能做到的事情做好，我每天也都跟自己對話，告訴自己能做得到，慢慢把信心找回來。」

其實當時林哲瑄還是有安打出現，但他自我要求高，希望不要擊出太多滾地球，「結果反而陷入迷惘。」後來他轉念，把很多事情想簡單一點，也翻看過去2016年自己的影片，回想以前的感覺，做些調整。

今年悍將上半季戰績墊底，但在教練團與球員逐漸磨合後打出隊型，距離下半季冠軍只差最後一步，林哲瑄認為，「現在大家慢慢習慣洪總帶隊模式，甚至他不需開口，大家就知道該怎麼做。」

擔任隊長的林哲瑄在最後爭冠關鍵時期，也稱職扮演起隊長角色，鼓勵隊友，林哲瑄說：「這時候難免會緊張，我跟他們說只要把最好的一面拿出來就好，現在只差一步，其他部分不用想太多，輕鬆面對每個play，把每個小細節都做好，相信結果應該就不會太差。」

(中時 )