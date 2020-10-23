連結新莊、三重的中山橋近幾個月橋墩剝落。（戴上容攝）

連結新莊、三重的中山橋近來橋墩剝落下起「石頭雨」，位於該橋下方三重分局交通警察大隊三重分隊建築慘遭碎石襲擊，警方擔憂恐釀傷害，8月後報請工務局養工處改善，無奈大小碎石仍舊落下，新北市議員李余典23日緊急會勘，工務局表示，將裝設防護網，未來會全面檢視橋梁結構。

三重警分局交通組長黃振迪表示，中山橋已建設30多年，大型聯結車、大卡車等都可上橋，震動、年久失修等原因掉下石塊，近來落石頻繁，大隊位於中山橋下接縫處，平日進出警員約34人，洽公民眾也不少，落石令民眾、警方「心驚驚」。

黃振迪指出，8月初警員發現有超過手掌大石頭落下，養工處檢修後，原以為是接縫處長草使橋墩剝落，10月初時又發生落石情形，養工處緊急鑿除混泥土並加裝鋼板，無奈21日再發生落石，幸好幾次落石都掉落大隊前方空地無人受傷。

附近民眾表示，該橋樑前段靠近新北大道、思源路口日前發生落石事件，當時汽車遭超大落石砸中擋風玻璃、車輛也被刮花，希望公部門正視安全盡速改善，尤其警察平日公務繁忙，若發生意外後果不堪設想。

新北市議員李余典說，聽到消息後第一時間要求養工處最短時間內重新修繕補強，並一定要架設防護網以保障分隊警員、前去報案民眾安全，他也呼籲民眾路過必須特別注意小心。

工務局養工處表示，之前曾接獲通知後，已緊急將快剝落混凝土塊鑿除並進行修補，但之後仍有小石塊掉落，養工處23日已請廠商檢視，如有快剝落的部分會先鑿除，待天氣穩定後再修補，24日起將加裝防護網，並檢修橋梁以確保生命安全。

(中時 )