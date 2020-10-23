古根漢合夥人（Guggenheim Partners）全球投資長麥納德（Scott Minerd）近日指出，股市正處於一段相對平靜的時期，隨著美國即將舉行2020年總統大選，加上經濟仍受新冠肺炎的嚴重影響，投資者應為接下來的動盪做好準備。他說，股市反彈至新高之前，最有可能出現10％的調幅，而目前正在上升的美國公債殖利率，最終可能會看到下跌至-0.50%。

根據《Marketwatch》報導，Minerd在一份美國時間周四稍晚出版的報告指出，與三、四月的動盪相比，目前市場表現及經濟復甦是較平穩的，但隨著「眼牆」逼近，一些令人擔憂的問題又再度浮現。

Minerd表示，聯準會（Fed）及政府直接發放的數兆美元資金，確實有助於幫助解決疫情期間的一些重大財務問題，但市場投資人仍感到巨大的不確定性，因為最新一輪的紓困案談判尚未定案，且無論是大型或小型企業，都尚未擺脫這場疫情災難帶來的衝擊。

他指出，沒有財政刺激措施，個人收入將停滯，工作會成長將放緩，消費者將退卻，更多的中小企業將倒下。

雖然股市多頭稱美國儲蓄率、零售額及消費者信心指數等經濟數據有所回升，Minerd仍認為這些數字無法完全反映出疫情引發的經濟衰退程度。他認為目前正停滯不前、區間震盪的股市正處「盤旋」的狀態，即可能會出現大幅的上漲或下跌。

Miner並強調，在股市恢復看漲行情前，目前的盤旋可能意味著下跌。這與摩根士丹利（Morgan Stanley）的邁克爾·威爾遜（Michael Wilson）等其他著名戰略家所說的差不多。Wilson認為，在股市反彈至新高之前，最有可能出現10％的調幅。他說，如果我們處於暴風眼中，不斷加劇的經濟及政治動盪，很可能導致股市突破盤旋區間恢復看漲行情後，便會走低。

他並預計，目前正在上升的美國公債殖利率，可能會出現急劇下降，使10年期公債殖利率跌至近0.10%的歷史低點，最終可能會看到下跌至-0.50%。

(中時新聞網)