嘉義地檢署追加起訴嘉義大亨賴朝興涉嫌違反洗錢防制法。（廖素慧攝）

嘉義地檢署偵辦吳承霖百億地下匯兌案，追查出嘉義大亨蕭世耀、賴朝興涉嫌合夥經營博弈網站，透過吳集團洗錢，蕭世耀已起訴，但賴朝興逃亡遭通緝，日前投案後以2000萬元交保，嘉檢23日追加起訴賴朝興等8人涉嫌違反洗錢防制法。

檢調調查，蕭世耀與賴朝興由綽號「華哥」的黃姓大陸人介紹，投資經營博弈網站的大陸捷豹集團，並於2013年在嘉義市設立捷豹集團台灣總管理處，旗下有7家子公司，蕭、賴等台灣股東持股55％，華哥、東哥等大陸股東占45％股分。

捷豹集團經營網站線上博弈賺到的人民幣，由集團成員以通訊軟體WhatsApp與吳承霖連繫，透過吳承霖經營的地下匯兌集團取得賭博犯罪所得，2年獲利約新台幣26億元，其中由此次被追加起訴的郭姓、葛姓及劉姓成員經手就有7.9億多元。

蕭世耀被羈押近4個月，今年4月以2000萬現金及3000萬書面擔保共5000萬交保，先前已被起訴，移審法院，但賴朝興逃亡被通緝，今年8月25日主動投案，嘉義地檢署諭知2000萬元交保，20分鐘即籌足錢辦好交保，23日嘉檢追加起訴賴朝興、郭姓、葛姓及劉姓等成員共8人違反洗錢防制法。

(中時 )