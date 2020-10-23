台北各大豪宅聚落的租金收益率，以天母地區為最高，今年包括「國泰天母」、「富邦777」、「天母一莊」、「木蘭居B座」、「中山北路都更豪宅」等案，今年均有單戶超過20萬元出租記錄，推估租金收益率逾2％，完勝大安、信義、大直等一線豪宅聚落。

根據實價登錄統計，今年台北市豪宅租金超過20萬元的豪宅共有13件，以「信義富邦國際館」5樓戶租金35萬元為最高，「西華富邦」6樓戶、「國泰天母」11樓戶也都有超過30萬元的月租金。

台灣房屋以推估各豪宅的取得價格來推算租金收益率，其中能達到2％收益率門檻的豪宅租賃，僅有5件，其中四件均位於天母，最高甚至可達3％，即使最低的「天母一莊」也有1.9％。不過台北市區一線豪宅聚落的指標豪宅租金收益率多半在1.5～18％之間，有些甚至還不到1％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然市區的指標性豪宅有月租30萬以上水準，但一般高端豪宅客的租金多在20萬～25萬，天母豪宅總價多在1億～2億元，租金投報率還可維持在2％；相對信義區豪宅身價高，動輒2億～3億，租金投報相對較低。

不過豪宅屋主多半不在於租金收益，而是未來增值後的轉售獲利，許多企業主購買豪宅，除了自用之外，亦把豪宅當「交際工具」作為招待所，私密性高，又能彰顯身份地位。

台灣房屋天母七段特許加盟店店長黃翊華指出，天母豪宅租賃客群仍以外商外派主管為主，租屋預算充裕，天母傑仕堡還曾租到36.96萬的價格，而目前平均來說，日韓商提供外派高階的住宿預算在7~10萬之間，美商約在20萬左右。

(工商 )