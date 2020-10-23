避險成本太貴、及要接軌IFRS17與ICS，壽險業2020年國外投資大幅減少，前8月僅加碼新台幣8,794億元，若扣掉外幣保單，則只增加3,850億元左右，創至少近六年同期新低，少了壽險資金匯出國外投資金額的「協防」，過往20年內新台幣一衝破29元，即快速回貶，今年卻是「回頭太難」。

保險業將在2026年接軌IFRS17與ICS，目前已進入準備期，國泰人壽執行副總林昭廷23日預言，未來將有三大重大影響，一是保單將無法再保證終身，即未來業者可能會多推定期險或有保費調整機制的保單，降低經營風險，二是錢留台灣，避免造成幣別不匹配的風險，但卻會造成國內資金過剩，台灣將進入更長一段非 常低利率的時期，難以升息；三是新台幣匯率波動加劇，不再升破29元就回頭。

也就是說保戶要有認知，保費可能因為市場狀況不斷變化，不再一率到底，保險成本可能會隨年齡、利率變化；同時低利率環境不止20年，可能會跟日本，即會經歷更長一段極低利率的時光，日本甚至已算是負利率環境；三是少了壽險業匯出資金，金融帳淨匯出不再，只要有外資進出，新台幣匯率波動度可能加劇。

(工商 )