速食連鎖也搶萬聖節商機！迎接萬聖節到來，日系速食連鎖龍頭摩斯漢堡推出限定變裝優惠，10/26日起至10/31日期間消費者凡穿著/配戴黑、橘色的衣飾/裝飾，即可享米斯球/抹茶紅豆米派第二份10元。

此外，摩斯漢堡即日起至10/31日同步推出多款萬聖節優惠組合，標榜零食小點此時購買最划算。嚴選池上在地食材製成的青蔥小餅3包優惠價100元(原價180元)，池上米餅任選兩包200元(原價240元)。還有多款午茶點心組合，摩斯捲心酥(花生)1盒+摩斯可可粉1包優惠價400元(原價500元)、台灣米夾心餅(黑芝麻)1盒+摩斯可可粉1包優惠價200元(原價270元)、摩斯抹茶拿鐵粉1包+摩斯可可粉優惠價300 元(原價400)、玉米濃湯隨身包24入優惠價600元(原價720元)、玉米濃湯隨身包6入+摩斯日式咖哩包(牛肉/豬肉/雞肉)任選3包優惠價300元。

響應10/25日重陽敬老節，摩斯漢堡即日起至10/25推出藜麥杏鮑菇珍珠堡搭配玉米濃湯99元優惠 (原價115元) 。

摩斯漢堡並自10/23日至11/30日推出點購青梅蜜桃氣泡飲抽iPhone活動。活動期間拍照上傳青梅蜜桃氣泡飲照片至個人facebook/Instagram社群頁面(設定公開)，並加上hashtag「#MOS青梅蜜桃氣泡飲我的愛」，就有機會抽中iPhone SE2(1名)。

(工商 )