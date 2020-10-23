因應疫情、無法出國，觀光業絞盡腦汁，推出各式「類出國」之旅，為滿足航空迷，台北老爺酒店攜手日本航空聯合打造限定版「空中饗宴」一泊二食住房專案，強調原汁原味機上饗宴重現，讓國人不用出國，也能重溫遨翔天際的感覺。

台北老爺酒店為日航酒店集團於台灣設立第一家國際日航連鎖飯店，客房設計優雅簡約，房內亦提供免治馬桶、空氣清淨機等高規格設備配備，強調貼心與安心的日式尊榮服務準則，完全呈現日系品牌酒店住宿特色，讓客人如同來到日本一般熟悉。

台北老爺酒店本次特別與日本航空合作推出，10月29日限定「空中饗宴」一泊二食住房專案，更由日航空廚特別指導，台北老爺五星主廚精心烹飪，重現日航商務艙主題饗宴，加上全程由日本航空現役空服員貼心服務，搭配航空講座體驗、歷任制服經典重現等，食衣住行一次到位、必定成為航空迷畢生難忘之「類飛航」體驗。

日本航空＆台北老爺【空中饗宴】一泊二食住房專案6,988元起，10月29日（四）一晚限定，限量30間，即日起開放訂購。

(工商 )