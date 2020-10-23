前役才拿大陸CBA生涯新高21分的今年選秀探花林庭謙，23日在天津金獅出戰青島雙星的例行賽當中表現低迷，全場投10中1，含三分球投5中0，僅拿2分、4籃板、2助攻與1抄截，天津也以96比104不敵「台灣隆多」林韋翰效力的青島。

畢竟這才是31日將過21歲生日的林庭謙，CBA菜鳥球季的第3場比賽而已，他在前兩場表現還算正常，平均拿下17.5分、4助攻、2.5籃板與5抄截，可惜來到23日這場比賽，他的表現明顯受到對方壓制，上場時間也僅21分鐘。

目前林庭謙打完3場例行賽，平均拿到12.3分、3.3助攻、3.0籃板及3.7抄截，投籃命中率僅3成33，其中三分命中率2成80，罰球命中率8成，整體表現確實還不符合今年CBA選秀探花的應有模樣，天津也吞開季3連敗，至今1勝難求。

反觀林韋翰替補打了22分鐘，雖然3投1中，跟林庭謙一樣只拿2分，卻有6助攻、3籃板及3抄截，主要是因受到青島小外援亞當斯結束隔離，本季首次上場，就打了24分鐘，拿下全場最高27分，外加7助攻、7籃板及4抄截。

(中時 )